MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘çelikten pençeleri’ ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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