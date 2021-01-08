MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

FOTOĞRAFLI

