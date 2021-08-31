    MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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    ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.
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