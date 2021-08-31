MSB: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, denetim sırasında yolcu otobüsündeki M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin kardeşinin HES kodu ve kimliği ile...