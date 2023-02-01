MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.