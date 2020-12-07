MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de özellikle son dönemlerde asitli içeceklerin tüketiminin arttığını dile getiren uzmanlar, asit yoğunluğu yüksek olan gazlı içeceklerin uzun vadede kişiyi ölüme kadar sürükleyebileceğini söyledi. Diyetisyen Gözde Güzelcan, "Kemik kırılganlığına ve kemik deformasyonuna neden olarak kemik erimesi gibi hastalıklara sebebiyet veriyor" dedi.