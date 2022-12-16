MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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