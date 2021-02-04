MSB: 20 adet MEMATT’ı Azerbaycan’a ihraç ediyoruz

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı’nın (MEMATT) Azerbaycan’a ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT’ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor” denildi.

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