MSB: 2 PKK’lı terörist Atak helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe- Şimşek’ bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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