Milli Piyango İdaresi (MP) yılbaşı ikramiyesini açıkladı. En büyük ikramiye 70 milyon lira. Ama gerçekte ikramiye eğer tam bilete çıkarsa, ki yıllarıdır çeyrekten başka bilete çıkmıyor, kazananın eline geçecek toplam para yüzde 20 kesintiyle 56 milyon lira olacak. Bu durumda çeyrek bilet talihlileri de 14 milyon lira alacaklar.



Dolar üzerinden hesaplandığında büyük ikramiye de ciddi kayıplara uğruyor. Bu yılki büyük ikramiyenin dolar karşılığı 10.2 milyon. Geçen yıl ise dolar ortalama 4 lira kurundan 11.5 milyon dolardı. En az bir buçuk milyon dolarlık kayıp söz konusu.

Enflasyon karşı ise yarı yarıya bir gerileme var. Geçen yıla göre büyük ikramiyedeki artış sadece yüzde 8.5 civarlarında. Kısacası MP, hem enflasyonu, hem kurlardaki oynaklığı görmemezlikten gelip ikramiyeyi gerçek oranların altında tutmuş.

Yine iyi para derseniz ve eğer tam biletinize bu para çıkarsa, kesintiler sonrası 60 tane lüks konut, bir o kadar ototmobil, 160 bin adet çeyrek altın alırsınız.

Banka faizini seçerseniz, aylık faiz getirisi 1.16 milyon lira olur ki günlük 38 bin lira (yaklaşık 7 bin dolar) elde edersiniz. Harca harca bitmez diyelim.

Bunun yanında piyango severlerden bir ricamız olacak: Lütfen “bu para size çıkarsa ne yapacaksınız” sorusuna “ev alacağım” diye geleneksel cevap vermeyin. Ayrıca “hayır kuruluşlarına, fakire, fukaraya yardım edeceğim” gibi de sizin bile inanmadığınız laflar etmeyin.

Rakamlar yukarıda, hayalleriniz biraz farklı ve geniş kurun.

KARA RAPORLAR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s, Türkiye ile ilgili gelecek yıl ekonomik faaliyetler hakkında rapor yayınlamışlar.

Her iki raporda aynı şeyi söylüyor: Gelecek yıl Türkiye ekonomisi daralacak, ekonomik faaliyetler yavaşlayacak, ciddi bir durgunluğa girecek. Dışarıda da kredi şartlarının ağırlaşması, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler gibi gelişmeler de bu süreci destekleyen faktörler olarak sıralanıyor. Esasında bu raporlar malûmun ilânı.

Geçmiş yıllarda bu tür raporlar geldiğinde “ekonomizm şöyle güçlü, böyle sağlam, asarız, keseriz” diye kıyamet koparılırdı. Ama şimdi bugün, ekonominin gidişatını herkes biliyor. Yönetim de gelecek planlarında bunları öngörüyor. Yani şaşırtıcı olmadı. Zaten farklı bir şey olsaydı kurlar anında tepki gösterirdi.

Ancak şu da var: Yine geçmişte bu kuruluşların raporlarına burun kıvırıyorduk ama ne yazık ki adamların tahminleri, uyarılar doğru çıktı. Bu raporlarda yazılanları biraz dikkate alsaydık ve bazı önlemler, örneğin faiz artışlarını, zamanında uygulasaydık, bugün bu ağır tabloyla karşılaşmazdık.

Başka bir malumun ilanı da işsizlik rakamlarından geldi. İşsizlik Ağustos ayında yüzde binde beş artarak yüzde 11.1 seviyesinde gerçekleşmiş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre de işsiz sayısı 266 bin kişi artmış ve Mart 2017’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış. Bu artış Ağustos ayında yani turizm, tarım, inşaat gibi sektörlerin en faal olduğu dönemde yaşanıyor.

Sonuçta 3.6 milyon iş arayan bir kesit var. Bu sayı yıl genelinde 4 milyonu geçmesi bekleniyor. Gelecek yılın işsizlik hedefi yüzde 12.5.

Artık her ay istihdam seferliği çağrılarını duyarız. Nasıl olacaksa? Em iyisi MP bileti alıp hayallerle oyalanmak.