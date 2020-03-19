Gaziantepli mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, İstanbul’da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte mozaikten ayna çerçevesi yapan Yılmaz, “Mozaik kişiye sabrı öğretir. Antidepresanı tamamen bırakan öğrencilerim oldu, kötü enerjiyi alır” dedi.

Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin organizasyonuyla İstanbul’da öğrencilerle bir araya gelerek workshop yaptı. 23 yıldır mozaikten eserler yapan emekli tarih öğretmeni Yılmaz, Türk halı ve kilim motiflerinden oluşan ayna çerçevesini öğrencilerle 3 saatte tamamladı.

Her sanatçının eserlerinde kendi hislerini, duygu ve düşüncelerini yansıttığını söyleyen Yılmaz, “Mozaik sanatına, antik dönemin bir alanı olması dolayısıyla o dönemin eserlerinin kopyalanmasıyla başlanır. Sanatçılar sonradan kendi yolunu çizer, çizgisini bulur” diye konuştu.

