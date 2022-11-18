Motosiklette 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada (2)

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CEZA YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, motosiklette yolculuk yapan 5 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bu kişilerin Ö.A. (19), M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı. Motosiklet sürücüsü Ö.A.’ya Karayolları Trafik Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. Ö.A.’nın ehliyet ceza puanı sınır aşımına uğradığı için ehliyetine de el konuldu. (DHA)

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