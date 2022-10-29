Motosikletlilerden Cumhuriyet Bayramı korteji

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Melihcan ÇALIŞKAN – Mehmet CANBULAT – İSTANBUL(DHA)- KADIKÖY’de buluşan yüzlerce motosiklet tutkunu Cumhuriyet’in 99.yılını kutlamak amacıyla kortej halinde Edirnekapı Şehitliği’ne gitti. Motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi havadan da görüntülendi.

Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde motosiklet derneklerinin çağrısıyla buluşan yüzlerce motosiklet tutkunu, sabah saatlerinde toplanarak kortej oluşturdu. Bayraklarla süsledikleri motosikletleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Edirnekapı’ya hareket eden motosikletliler, renkli görüntüler oluşturdu. İstanbullular, metrelerce uzanan konvoyu ilgiyle takip ederken, motosikletlilerin görüntülerini çekenler sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Haliç Köprüsü’nden geçerek, Edirnekapı Şehitliği’nde yolculuklarını noktalayan yüzlerce motosikletli, Şehitlik Anıtı’nın önünde toplandı. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra büyük bir Türk bayrağı açarak, kürsüde yapılan konuşmaları dinledi. Şehitler anılarak, dualar okundu. Bir şehit annesi de, alanda bulunanlara konuşma gerçekleştirdi. Tören sırasında, kürsüye çıkan çocuklar, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 10.Yıl Nutku’nu okudu.

Korteje katılanlardan Cemal Dalyan “Cumhuriyetin 99.yılı ve bu bizim için çok önemli, tüm arkadaşlarla her sene olduğu gibi toplandık, burada şehitliğimizi ziyaret ettik, kortejimizi yaptık. Çok duyguluyuz” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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