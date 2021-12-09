Motosikletli polislere 215 yeni motosiklet teslim edildi

Yalın Onat ERGÖR – Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL,(DHA) – SULTANHAMET Meydanı’nda düzenlenen törenle iki firma tarafından sağlanan 215 motosiklet, motosikletli polislere teslim edildi.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş “Sayıları 332 bini bulan bütün emniyet mensubu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bu gayret neticesinde, TÜİK’in 2020 yılı memnuniyet anketinde, asayiş işlerinden memnuniyet yüzde 77.4’le birinci sıraya yükselmiştir. 2019’da da yüzde 75.5’lik bir oranla 1.sıradaydı. Bu yeni motorlar vasıtasıyla sahada hakimiyetimizde çok hızlı bir artış olacağı da muhakkaktır” dedi.

Motosikletli Polis Timlerine iki farklı firma tarafından sağlanan 215 motosiklet için Sultanahmet Meydanı’nda teslim töreni düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Teslim edilen motosikletler meydanda sergilenirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Motosikletli Polis Timleri, teslim edilen motosikletlerin yanında hazır bekledi. Tören öncesinde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Motosikletli Polis Timleri ile sohbet etti, motosikletleri inceledi. Program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Motosikletlerin Türkiye’nin farklı illerine dağıtılması bekleniyor. Motosikletli polisler yeni motosikletleriyle yola çıkmadan önce Ayasofya Camii İmamı Bünyamin Topçuoğlu dua etti. Tören sonunda ekipler motosikletlerini aynı anda çalıştırdı.

“YENİ MOTOSİKLETLERLE ÇOK HIZLI BİR SAHA HAKİMİYET ARTIŞIMIZ OLACAK”

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş “Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle mücadele başta olmak üzere, uyuşturucuyla mücadelede, kaçakçılıkla mücadelede, organize suçlarla mücadelede, trafik kazalarıyla mücadelede ve diğer asayiş suçlarıyla mücadelede her geçen gün başarı çıtasını daha da yükseltmekte ve milletimize daha kaliteli hizmet vermektedir. Önceliğimiz suçların işlenmeden önce engellemesiyle ilgili tam saha hakimiyeti ortaya koyarak bu noktada bir mücadele ortaya koyuyoruz. Suçlar işlendikten sonra da çok hızlı ve ivedi bir şekilde olaya müdahale edip, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanarak adli mercilere konması noktasında büyük bir gayreti ortaya koymaktayız. Sayıları 332 bini bulan bütün emniyet mensubu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bu gayret neticesinde TÜİK’in 2020 yılı memnuniyet anketinde asayiş işlerinden memnuniyet yüzde 77.4’le birinci sıraya yükselmiştir. 2019’da da yüzde 75.5’lik bir oranla birinci sıradaydı. Bu yeni motorlar vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde sahada hakimiyetimizde çok hızlı bir artış olacağı da muhakkaktır” dedi.

- Reklam -