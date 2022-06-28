Motosikletli, otomobilin kapısına tutunarak sürücüyle sohbet etti

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’da motosikletli, kendisi gibi seyir halinde olan sürücüyle otomobilinin kapısına tutunarak, sohbet etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde’de 16 ANF 477 plakalı motosikletli, seyir halindeki 16 BPU 16 plakalı otomobilin camına kolunu dayayıp, sürücüsüyle sohbet etti. Bir süre böyle ilerleyen ikilinin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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