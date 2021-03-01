Motosikletli kuryenin minibüs altında 800 metre sürüklenme anı kamerada

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, 2 gün önce, gece sokak ortasında cesedi bulunan ve bir pizzacıda motosikletli kurye olarak çalışan Enes Dailli’nin (26) minibüsün altında yaklaşık 800 metre sürüklendiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dailli’nin ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve 1 gün sonra polise teslim olan minibüs sürücüsü Osman Kocayacı (29) bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, Denizli şehir merkezinde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesiştiği Üçgen Kavşağı’nda geçen 27 Şubat Cumartesi saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Yol ortasında kaza yapmış bir motosiklet gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden trafik ekipleri, Üçgen Kavşağı’nın Ankara karayolu istikameti çıkışında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait motosiklet, cep telefonu ve bir araca ait 16 JN 408 plaka buldu.

PLAKA VE CEP TELEFONU BULUNDU

Kaza yerinden polis ekipleri, motosikleti çekiciyle kaldırırken olay yerinde buldukları plakanın da ait olduğu araç araştırılmaya başlandı. Kaza yerinde bulunan cep telefonundan ise yakınlarını arayan polis ekipleri, motosikleti kullanan kişinin pizza şirketinde çalışıp, evlere paket servisi yapan motosikletli kurye Enes Dailli olduğunu tespit etti.

CANSIZ BEDENİ 1 SAAT SONRA BULUNDU

Dailli’yi polisle birlikte yakınları da başta hastaneler olmak üzere her yerde aramaya başladı. Hastanelerde motosiklet kazası sonucu yaralanan bir kişiye rastlanmazken yaklaşık bir saat sonra gelen ihbarla gerçek ortaya çıktı. Polise, kaza yerine 800 metre uzaklıkta karayolu kenarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 sokakta alkollü bir kişinin sokak ortasında yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sokağa, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde bulunan kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cansız bedenin, Üçgen kavşağında bulunan motosikleti kullanan Enes Dailli olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

MİNİBÜS ALTINDA 800 METRE SÜRÜKLEYİP, SOKAKTA TERK ETMİŞ

Yapılan kamera kayıtları incelemesinde Dailli’nin kullandığı motosikleti kaydırıp, Antalya istikametinden gelen bir minibüsün altına girdiği, ardından da minibüs sürücüsünün durmayıp, altına aldığı Dailli’yi yaklaşık 800 metre sürükleyerek sokak arasına kadar gidip ölüme terk ettiği belirlendi. İşyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Dailli’nin minibüs altında sürüklenirken görüntüsü yer alıyor. Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü Osman Kocayacı, dün polise teslim oldu. Kocayacı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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