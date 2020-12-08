Motosikletli Kuryeler Derneği’nden “Kuryelere düzenli HES kodu denetimi yapılması” uyarısı

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle alışveriş ve yemek başta olmak üzere tüm ihtiyaçların internet ya da telefon siparişlerle karşılanması kuryelerin iş yükünü artırdı. 8-10-12 saat çalışan kuryeler bulunuyor. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, kuryelerin sağlık kontrolleri ve bu süreçte müşteriler açısından riskleri konusunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. “Kuryeler virüs taşıyıcısı olduğu an çok büyük risk oluşturur.” diyen Mustafa Özdemir, “Özellikle gıda sektöründeki firmalar çalıştıkları kuryelerin günlük veya haftalık HES kodu kontrolleriyle sağlık denetimi yapmalı. Aksi halde hizmet verilen tüm müşterileri risk altına alıyorlar” dedi.

Mustafa Özdemir, “Özellikle yemek ve gıda sektöründe, internet uygulamasıyla hizmet veren firmalarda yeni bir çalışma sistemi başladı. Bu firmalar, sorumluluk almamak için işin kurnazlığına kaçıp ‘Siz şahıs şirketi açın bize üye olun, biz de size iş paslayalım’ diyorlar. Böylece kurye hastalandığında, kaza yaptığında, başına bir iş geldiğinde sorumluluk kendisine ait oluyor” dedi.

“FİRMA İŞ VERDİĞİ KURYEYİ GÖZETİM ALTINDA TUTMALI”

Kuryenin koronaya yakalanmış olsa bile, hafif seyrediyorsa çalışmaya ihtiyacı olduğu için devam edeceğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

“Biri bunu denetlemezse farkında olmadan taşıyıcı olacak. O kişi ‘Bu paketi götürdüğüm adreste yaşlı, kronik hastalığı olan biri var mıdır?’ diye düşünmeyecek. Burada yine önce insanların duyarlı olması lazım ama kurumsal yapıların iş verdiği personeli gözetim altında tutması gerekiyor. Biz taşıyıcı olduğumuz an çok büyük risk teşkil ediyoruz. O kadar çok plaza, iş yeri gibi yerlere gidiyoruz ki. 8,10, 12 saat çalışan kuryeler var. Kaç adrese girip çıkıyorlar. Buralarda bulunan bir insana bile bulaştırsa silsile yoluyla kaç kişiye hastalığı geçirmiş olacak.”

“KONTROL OLMAZSA BİR KURYEYLE TÜM MÜŞTERİLERİNE VİRÜS TAŞIRLAR”

Uygulamalar üzerinden yemek siparişi verilen siteler ve restoranlar gibi firmaların çalıştırdıkları kuryeleri HES kodlarıyla günübirlik ya da haftalık denetlemek zorunda olduklarını belirten Özdemir, “Yoksa bunun önüne geçemezler. Bu önemsenmeyecek bir durum değil. Çünkü hizmet verilen tüm müşterileri risk altına alıyorsunuz. Yanınızda çalışan bir kurye bile virüs taşıyıcısıysa tüm müşterilerinize bunu taşımış olacaksınız. Burada çalışan kadar işveren de sorumlu. Hatta tüm sorumluluk işverene ait. Çünkü vatandaş kuryeyi tanımaz o kurumu tanır. Yani bana Mustafa, Ahmet geldi demez bana o kurumdan sipariş verdim gelen kuryeden bana bulaştı, diyebilir. Burada muhatap kurumsal yapı. Burada kurumların işi ciddiye alması gerekiyor. İşgüzarlık yapıp sorumluluktan kaçarım değil” diye konuştu.

“KURYE HASTALIKTAN ÖLÜYOR MU BİLMİYORLAR, SİPARİŞ YERİNE ULAŞSIN YETER”

Mustafa Özdemir, bazı firmaların iş alımında bir sözleşme imzalatıp sonrasında sadece internet uygulaması üzerinden kuryelerle irtibat kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“O kişi nasıl biri, nasıl görünüyor, hastalıktan ölüyor mu bilmiyorlar. O kurumlar bununla ilgilenemiyor. Onlar için önemli olan uygulamaya gelen siparişin o bölgede kim çalışıyorsa o kurye tarafından götürülmesi. Kim götürdü o kurye hangi durumda ilgilenmiyorlar. Özellikle gıda sektörü en hassas olunması gereken alan. Pandemi döneminde herkes kurye kullanıyor alışveriş; yemek aklınıza gelen her şey için. Farkında olmadan evden çıkmadan güvende olduğunu düşünerek riske giriyor. Bu şirketlerin çalıştıkları kuryelere düzenli HES kodu kontrolü yapması lazım. Müşterilerine de ‘Çalıştığımız kuryelerin düzenli olarak HES kodu kontrolleri yapılmaktadır’ şeklinde bilgilendirme yapması gerekiyor.”

RESTORAN VE HAZIR YEMEK FİRMASI ÇALIŞANI KURYELER: HES KODUMUZ İSTENİYOR

Öte yandan restoran ve hazır yemek firmalarında çalışan kuryelerden bazıları HES kodlarını ilk kez aldıklarını söylerken, bazıları da günlük ya da haftalık olarak işverenlerinin istediğini söylediler. Günlük 8 saat çalıştığını söyleyen Efe Ersöz, ” Kimi zaman mesaiye kalıyoruz, zor bir meslek kuryelik. HES kodumu bugün aldım. Bir yere sipariş vermeye gittim, pandemi başladığından beri ilk kez HES kodu sordular. E-devlet uygulamasından aldım HES kodumu bildirdim. 10 gün önce de korona testi yaptırdım, negatif çıktı. Bağlı bulunduğum şirket de denetim yapıyor. Uyarılarda bulunuyorlar eğitim videoları gönderiyorlar. Şirket de istiyor günlük olarak da denetim yapıyor. Sipariş vermeye giderken, ürünleri seçerken dezenfektan kullanıyorum. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum müşterilere yaklaşmıyorum.”dedi.

Bir başka kurye Çetin Çiftçi ise, “HES kodum var, kontrol ediyorlar çünkü bunlar büyük şirket. Daha dün yeni değiştirdim. HES kodu alıyorum sık sık ama onlara henüz bildirmedim. Onlar da kontrol ediyorlardır HES kodumu genelde AVM’ler soruyor. Pozitif olup çalışan kurye duymadım. Yakalanan da gelmiyor 10-15 gün. Bizde fazla olmadı bir kişi oldu.” dedi.

Günde 10 saat çalıştığını pandemi nedeniyle önlemler aldıklarını söyleyen Mehmet Salih de “HES kodum da var, düzenli olarak bildiriyorum. Evlere giderken müşteriler sormuyorlar ama hiç karşılaşmadım. Sadece büyük işyerlerine, belediyeden istiyorlar görevliler. Bir apartmanda istemiyorlar. İşyerimiz haftalık HES kodumuzu istiyor. Şu ana kadar hiç korona testi yaptırmadım.”diye konuştu.

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