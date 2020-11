Motosikletli kurye sayısındaki artış gayriresmi çalışanlardan kaynaklı iddiası

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında restoranların kapanmasının ardından, paket servis yapan motosikletli kuryelerin sayısı giderek artıyor.

Şehir içi trafikte önemli bir yoğunluk oluşturmalarına karşın kurye sayısının halen yetersiz kaldığını ifade eden İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, kurye sayısının fazlaymış gibi görünmesinin nedeninin gayriresmi çalışan motosikletli kuryelerden kaynaklandığını söyledi. Koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirlerle birlikte lokantalar paket servis uygulamasına geçti. Bu süreçte birçok restoranın kepenklerini indirdiğini söyleyen İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, paket servis restoranlarının yükü artınca kuryelerin de 2-3 kat daha fazla çalışmaya başladığını söyledi. Motosikletli kurye sayısının yetersiz kaldığını belirten Akgül, “Covid- 19 sebebiyle marketler de kurye çalıştırmaya başladı. Fakat motor ehliyeti önceden 1 ayda alınıyorsa şimdi bu süre 2-3 ayı buluyor. Bunlar bizim için büyük sıkıntı. Ehliyetli kalifiye personel alamıyoruz. Elimizdeki personellerle de çok zorlanmaya başladık” dedi.

YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI GETİRİLMELİ

Kurye olabilmek için yalnızca ehliyetin yetersiz olduğunu kaydeden Akgül, yeterlilik belgesi şartı getirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ehliyetini almamış kişiler de bu işe girdi. Ne yazık ki gayriresmi çalışan kuryeler var. Ehliyeti aldıktan sonra da yeterlilik belgesi istenmeli. Bu belge şu an zorunlu değil ama ileride zorunlu olması bekleniyor. Bu işi yapmak için ileri sürüş teknikleri eğitimi alınması gerekiyor. Sınavları var. İleri dönemlerde bunun daha çok yaygınlaşması bekleniyor. Trafikte 1 milyondan fazla kurye var. Ama A1, A2 ehliyeti olan kurye sayısı 200 bini aşmaz. Trafikte bizi motorlu taşıttan saymıyorlar. Motosiklet dar yapılı olduğu için tek şeritli yollarda bile sağa geçmemiz bekleniyor. ‘Ne işin var yolun ortasında’ gibi tepkiler alıyoruz. Ancak onlar da bize sipariş veren insanlar. Halkın bizi kuralsızlığa itmesi en büyük sıkıntımız. ‘Bizim paketimiz neden geç kalıyor’ diyor ama sonra da bizi şikayet ediyorlar.”

‘HERKES NAVİGASYONLA KURYELİK YAPABİLİYOR’

İşlerinin riskli olduğunu dile getiren kurye Ömer Akgül de iki tekerlek üzerinde, ileri sürüş teknikleri eğitimi almak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Kurye arkadaşlarımızı hızlı gitmemeleri konusunda uyarıyoruz. Yeni başlayan genç kuryelere bunu anlatırken zorluk yaşıyoruz. Kurye olmak için A2 ehliyetinizin olması yetiyor. Şu an herkes navigasyon ile kuryelik yapabiliyor. Bizim işimizin popülaritesi ehliyeti olan herkesin bu işi yapabilmesinden geliyor. Ama yaparken kendilerine zarar verebilirler. Dikkat edilirse, yaşlı kurye yok. Çünkü bu işi bir süre yapan bırakıyor. Her sorundan biz sorumlu tutuluyoruz. Müşterinin restorandaki yüzüyüz.”

