-Sayıları Ankara’da 5 bin 382, İstanbul’da 18 bin 500’ü buluyor.

-Çok tehlikeli bir iş yapıyor, adeta Azrail’le elele dolaşıyorlar.

-Motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde 75’ini onlar yapıyor.

-Çoğunun standartlara uygun kaskı da, giysisi de yok.

-Sık sık grip, zatürree gibi hastalıklardan yatağa düşüyorlar.

-Uzun işsizliklerin ardından zorunlu olarak bu işe yöneliyorlar.

-Az bir ücret alıyor, neredeyse boğaz tokluğuna çalışıyorlar.

-Çoğu restoranlardan evlere yemek taşıyor. Evrak taşıyanlar da var.

-Zamana karşı yarışıyor, paketleri belli bir sürede yerine yetiştirmek zorunda kalıyorlar.

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Motosikletli kuryelerden söz ediyorum.

Fast food beslenme tarzının yaygınlaşması, yalnız yaşayanların çoğalması ve genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 25’i aşması sayılarını hızla artırdı.

Tabii, bu kontrolsüz artış bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Yukarıda da vurgulandığı gibi çalışma koşulları insan haklarına aykırı.

Trafik kurallarına uymayışları da sık sık kazalara karışmalarına neden oluyor.

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Geldiğimiz noktada, motosikletli kuryeleri yasaklamak da, böyle çalışmalarına izin vermek de mümkün değil.

Belli bir eğitimden geçirilmeleri, sigortalı olarak asgari ücretle çalıştırılmaları, kullandıkları motosikletlerin ve giysilerinin standartlara uydurulması, trafik kurallarına aykırı davrananlar olursa sadece onların değil çalıştıkları işyerlerinin de sorumlu tutulması ilk alınacak önlemler olabilir.