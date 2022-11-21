Motosikletle yaklaşıp kurşun yağdıran şüpheliler ile azmettiricileri yakalandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da sokakta yürüyen Ali Derman’ın yanına motosiklet ile yaklaşıp, tabanca ile vurarak öldüren Nevzat Y., sürücü Hakan Ö. ve olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen Ali E. ile Hakan G., 2 ilde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Olay, 17 Kasım günü saat 18.10 sıralarında İmaret Mahallesi 130 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali Derman’a, bir motosikletten tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Yaralanan Ali Derman, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan sürücünün Hakan Ö., tabanca ile ateş edenin de yanındaki Nevzat Y. olduğunu belirledi.

MERSİN VE KARAMAN’DA OPERASYON

Derinleştirilen çalışmada, Ali E. ile Hakan G.’nin de olayın azmettiricileri olduğu tespit edildi. Ekipler, Hakan Ö., Nevzat Y. ve Hakan G.’nin Mersin’e kaçtığını, Ali E.’nin ise Karaman’da olduğunu saptadı. Karaman ile Mersin’de yapılan baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Mersin’de yakalanan şüpheliler, Karaman’a getirildi. 4 şüphelinin sorgusuna başlandı.

KAFE SALDIRISI ŞÜPHELİSİ DE YAKALANDI

Öte yandan Mersin’deki operasyonda, Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kafe saldırısının baş şüphelisi Mustafa Y. de yakalandı. 9 Ağustos’taki saldırı sonrası kaçan Mustafa Y.’nin 3 ayrı dosyadan arandığı bildirildi. Mustafa Y.’nin, Hakan G. ve Nevzat Y. ile birlikte Toroslar ilçesinde aynı evde saklandığı tespit edildi. Mustafa Y.’nin de Karaman’a getirildiği belirtildi. İki ayrı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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