Motosikletle kaza yapan Muhammet, yaşama tutunamadı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) – GAZİANTEP’te park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Önel (18), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Mayıs’ta Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Murat Önel plakası öğrenilemeyen motosikleti ile park halindeki TIR’a çarptı. Önel, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Önel’i özel bir hastaneye kaldırdı. Burada 17 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Önel, sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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