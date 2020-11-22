Motosikletle kar keyfi yaptılar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’deki 2 bin 420 metre rakıma sahip Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bazı vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken, bazıları ise motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak kar keyfini yaşadı.

Denizli’nin önemli turizm noktalarından biri olan Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Denizli Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kar yağışıyla birlikte vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar Kayak Merkezi’nin yolunu tuttu. Kar üzerinde kızakla kayan vatandaşlar, karın tadını çıkardı. Çocuklar ise aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, kardan adam yapmanın keyfini çıkardı.

‘MOTOSİKLETLERİ KAYDIRARAK EĞLENİYORUZ’

Bazı vatandaşlar ise motosikletleriyle kar üzerinde akrobatik hareketler yaparak heyecanlı anlar yaşadı. Acıpayam ilçesinden Kayak Merkezi’ne gelen ve kar üzerinde motosiklet kullanan Mahmut Baş, “Burası çok güzel bir yer, Her kış motosikletlerimizle geliyoruz. Kar üzerinde motosikletleri kaydırarak eğleniyoruz. Zor olmuyor, biz artık alıştık. Bu şekilde karın keyfini çıkarıyoruz. Motosikletlerimizle geziyoruz. Gençliğimizi yaşıyoruz” dedi. Arda Aydemir de kar yağışının ardından bölgede güzel bir atmosfer oluştuğunu, motosikletlerle akrobatik hareketler yaparak vakit geçirdiklerini söyledi.

AİLELERİN KAR KEYFİ

Kayak Merkezi’ne ailesiyle birlikte gelen Süleyman Aktaş, kar keyfini yaşadıklarını belirtip, “Burası çok güzel bir tesis. Yolun yapılması çok iyi olmuş. Ulaşımı çok rahatlatmış. Şehir merkezinde kar olmayınca buraya gelmek istedik. Çocuklarımızın kar ile vakit geçirmesini istedik. Çocuklarımızla birlikte çok eğlendik” dedi.

Nezihe Aktaş ise, “Çocuklarımızla eğleniyoruz. Tatili değerlendiriyoruz. Burada birkaç aile var. Biz de onlardan birisiyiz. Sezon açılmadığı için fazla kimse yok. Çocuklarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz” diye konuştu.

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