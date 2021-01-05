Motosikletle elektrikli bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’da motosiklet ile çarpışan elektrikli bisikletteki çift, yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, gece yarısı İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kuryenin kullandığı motosiklet, Nurettin Kuzey’in kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette bulunan Nurettin Kuzey (59) ile eşi Rahime Kuzey (55) yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması, çiftin yere düşmesi ile kuryenin motosikletiyle kaçması yer alıyor.

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