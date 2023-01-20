Motosikletle boyunda lastik hırsızlığı kamerada

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Murat BEKMEZCİ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde, lastik dükkanı önündeki lastiklerden 4’ü, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler, 2’sini boyunlarına geçirdikleri lastiklerle motosiklet üzerinde uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, dükkanın önündeki ikinci el otomobil lastiklerinden 4’ünü alıp, motosikletle uzaklaştı. Şüphelilerin lastikleri çalma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerden 1’inin 2 lastiği motosikleti kullanan arkadaşının boynuna geçirdiği, diğer 2’sini de ellerine alıp, uzaklaştıkları görüldü. Sabah iş yerine gelince durumu fark eden Niyazi Danışman, polise haber verdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Niyazi Danışman, lastiklerin fazla maddi değeri olmadığını belirterek, “Sabah dükkana geldiğimizde lastiklerin eksikliğini fark ettik. Kameradan izlediğimizde çok şaşırdık. Lastikleri çalmak için motosiklet ile geliyorlar. Arkadaki çocuk inip lastikleri motosikleti kullanan çocuğun kafasına geçiriyor. Diğer 2 lastiği de koluna takarak kaçıyorlar. Muhtemelen ısınmak için alıyorlar. Ayrıca lastikleri yaktıklarını fark ettik üzücü tarafı bu çünkü çevreyi kirletiyorlar. Onlara mesajım, çevreye daha önem verin” dedi.

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