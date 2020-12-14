Motosikletiyle TIR’a çarpan Atilla, hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü Atilla Kandilli (17) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 11 Aralık gecesi, Anıtlı Mahallesi’nde yaşandı. Atilla Kandili yönetimindeki 33 AAE 045 plakalı motosiklet, sücürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 33 VLU 36 plakalı TIR’a çarptı. Ağır yaralanan Kandili, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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