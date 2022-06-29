Motosikletiyle aydınlatma direğine çarpıp, öldü

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Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü Fatih Kangal (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Bandırma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde kalite kontrol görevlisi olarak çalışan motosiklet tutkunu Fatih Kangal, mesaisini bitirdikten sonra 16 AJF 668 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Fatih Kangal yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, yola savrulan Kangal ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kangal, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kangal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yaptığı motosikleti bir ay önce aldığı öğrenilen Kangal’ın eski eşinden bir çocuğunun olduğu, aynı çiftlikte çalıştığı bir kadınla ise nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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