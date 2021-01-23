Motosikletindeki yangına damacanadaki suyla müdahale etti

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü, alevlere bir vatandaşın getirdiği damacanadaki su ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün gece seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü, aracı yolun sağına çekti. Sürücü, eline geçirdiği kağıt parçaları ile yangına müdahale etti, ancak söndüremedi. O anları görüntüleyen bir kişi, “Abi ıslak havlu getir” diye seslendi. Bu sırada yardıma koşan kişilerden biri, sürücüye su dolu damacana verdi. Sürücü damacanadaki suyu motor bölümündeki alevlerin üzerine döktü. Bu sırada koşarak gelen kişi, yangın tüpüyle alevleri söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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