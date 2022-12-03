Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Hüseyin Talu (92) ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Recep Ertürk (26) yönetimindeki 16 AOG 899 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Talu’ya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Talu savrulup yere düştükten sonra park halindeki otomobilin altına sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine gönderilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talu, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Hüseyin Talu, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Recep Ertürk, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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