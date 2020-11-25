Motosiklete çarpıp, 2 kişiyi yaralayan otomobil sürücüsü kaçtı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) – KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, otomobilin hızla çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi, havaya fırlayarak, yola düştü. Otomobil sürücüsü, kaza yerinden kaçarken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, otomobil, karşı yönden gelen motosiklete hızla çarptı. Motosiklette bulunan Cengizhan B. ve Mahmut B., çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak, yola düştü. Otomobil sürücüsü, kısa süre kaza yerinde durduktan sonra kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Cengizhan B. ve Mahmut B.’yi hastaneye kaldırdı. İkili, tedaviye alınırken, polis de plakası belirlenemeyen otomobil ile sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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