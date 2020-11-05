Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

İlyas Kaan TAYTAK/ BOLVADİN(Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR- Konya kara yolunda, önünde seyreden beton mikseri ve kamyona 1 metre kadar yaklaşarak, tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yakalandı.

Afyonkarahisar- Konya kara yolunda seyir halindeki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görenlere ‘pes’ dedirtti. Yolda diğer araçlarda bulunanların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, plakası olmayan motosikletin, başında kaskı bulunan kimliği belirsiz sürücüsü önünde seyreden bir beton mikserine bir metre kadar yaklaşarak ilerledi. Yaklaşık 70 kilometre/saat hızda seyrederken, başka bir aracı sollayan beton mikseriyle birlikte de hareket ederek tehlikeli sürüşünü sürdüren motosikletli, bir müddet sonra ise başka bir kamyonun arkasından aynı şekilde yolculuk ederken görüldü.

‘ARADAKİ MESAFE SADECE 1 METRE’

Önündeki ağır tonajlı araçların aniden durabileceğine ve yaşanabilecek bir kazaya aldırış etmeyen sürücünün birkaç kilometre boyunca bu şekilde ilerlediği öğrenildi. Umursamaz sürücüyü cep telefonu kamerasına kaydedenler ise “Aradaki mesafe sadece 1 metre” diyerek, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

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