Motosiklet sürücüsünün ‘havaya fırladığı’ kaza anı kamerada

Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa), (DHA)- BURSA’da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Rıza Tansök (59), yaklaşık 2 metre havaya fırladıktan sonra yere düştü. Tansök’ün ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 09:30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Orhangazi yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Orhangazi’den İznik’e doğru gelen İbrahim Çakmak (60) yönetimindeki 19 FG 863 plakalı otomobil, yola çıkan Ali Rıza Tansök’ün (59) kullandığı 16 FCH 76 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre havaya uçan Tansök, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İbrahim Çakmak ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yola çıkan motosiklete otomobilin çarpma anı görüntülerde yer aldı.

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