Motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, motosiklet sürücüsü Meliha Özsan, çarpıştığı kamyonun altına girdi. Ağır yaralanan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Durasıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli’den Nazilli yönüne giden Meliha Özsoy’un kullandığı 09 ZC 154 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan Ferhat Ekinoğlu yönetimindeki 09 R 7107 plakalı kamyonun kasasına yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Özsoy, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Meleha Özsoy’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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