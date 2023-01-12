Motosiklet kazasında yaralanan belediye çalışanı Zeynep’ten acı haber

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan, Bodrum Belediyesi’nin kafe çalışanı Zeynep Eriş (34), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen yıl 10 Kasım’da, Ortakent Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi’nde meydana geldi. Bodrum Belediyesi kafesinde çalışan Zeynep Eriş’in kullandığı motosiklete, aynı yönde giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada Eriş ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan, 3 çocuk annesi Eriş, dün 62 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum’a getirilen Eriş’in cenazesi, öğle vakti Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BELEDİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bodrum Belediye A.Ş.’den Zeynep Eriş için paylaşılan mesajda ise “Acımız büyük. Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Zeynep Eriş’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.

Öte yandan kaza sonrası kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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