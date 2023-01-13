Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Murat BEKMEZCİ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde, ters yöne giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Bulvarı’nda meydana geldi. Evine kısa yoldan gitmek için ters yöne giren B.L. (22) yönetimindeki otomobil, O.K.’nin (23) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Metrelerce savrulan O.K. yaralanırken, B.L. ise kaza yerinden kaçtı. O.K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma, B.L.’yi evinde gözaltına aldı. B.L., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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