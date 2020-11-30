Motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler yaptı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Batuhan Özer (21) yönetimindeki 16 KLJ 36 plakalı motosiklet, karşıdan gelen Hacı İsmail Kızılarslan (64) yönetimindeki bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu yola savrulan motosiklet ve bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yeri yakınında bulunan sağlık ocağındaki görevli doktor ve hemşireler tarafından yapıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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