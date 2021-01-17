Motosiklet hırsızlığı kamerada

PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ Hatay'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun Şekere-Sakarya Mahallesi'ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Daha sonra,...