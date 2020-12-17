Motosiklet hırsızları, 45 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlendi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince 45 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek, yakalandı.

İslahiye’nin Kırıkçalı Mahallesi’nde, park halindeki 27 SC 910 plakalı motosiklet, 30 Kasım’da çalındı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 45 saatlik kaydı izleyen ekipler, motosikletin H.G. ve A.G. tarafından çalındığını belirledi. Bunun üzerine şüphelilerden A.G., Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.G.’nin ise başka hırsızlık olayına karıştığı için yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Çaldıkları motosikleti sattığını itiraf eden A.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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