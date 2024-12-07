Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Murat Ş. (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, yola savrulan sürücü ise metrelerce takla attıktan sonra ayağa kalkarak motosikletin peşinden koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Murat Ş., kaza yaptığı motosiklete binerek yoluna devam etti.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.