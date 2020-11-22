Motosiklet, çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

Mehmet Mücahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) – DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan motosikletteki Serkan Özer (19) ve Yusuf Sarıkaya (18) yaşamını yitirdi.

Kaza, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe üst geçidinde meydana geldi. Serkan Özer’in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Yenişehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Serkan Özer ve arkasında oturan Yusuf Sarıkaya hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından yol, ulaşım yeniden trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI