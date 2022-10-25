Motosiklet, aniden duran otomobile çarptı; sinirlenip aracın camını yumrukladı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde aniden duran otomobile, çarpan motosikletteki yolcu Emre İ. (21), sinirlenip araç camına yumruk atınca yaralandı. Kaza ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Ahmad S. (25) yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklet, önünde aniden duran İslam S. (35) yönetimindeki 26 ADC 217 plakalı otomobile çarptı. Ahmad S. ile arkasındaki Emre İ. çarpmanın etkisi ile motosikletten düştü. Otomobil sürücüsünün ani fren yapmasına sinirlenen Emre İ., düştüğü yerden kalkarak aracın yanına gitti. Sürücü ile tartışan Emre İ., otomobilin camına yumruk atınca elinden yaralandı. Motosiklet ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Emre İ. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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