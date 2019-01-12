Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen, dünya üzerinde de toplamda 300’den fazla noktada bulunan Motoplex konsepti, Türkiye’de ilk kez İstanbul Kadıköy’de açıldı.

Piaggio Grup Markaları Vespa, Aprilia, Moto Guzzi ve Piaggio için özel olarak geliştirilen Motoplex İstanbul’un açılışına iş ve sanat dünyasının yanı sıra cemiyet yaşamından da önemli adlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü ümit Karaarslan, “Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde cesaretli motosiklet sürüş teknikleri sunacağımız Motoplex İstanbul, dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için sabırsızlanacağınız bir çekim merkezi olacak. bütün motosiklet tutkunlarını Motoplex İstanbul’a bekliyoruz” dedi.

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak tasarlanan Motoplex İstanbul’un kapılarını Kadıköy Koşuyolu’nda açtı.

Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü ümit Karaarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Doğan Holding onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu’nun üst seviye yöneticilerinin yanı sıra; İlker Ayrık, Yosi Mizrahi, Yağmur Atacan gibi sanat ve cemiyet yaşamından çok sayıda davetli katıldı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI: ÇOK HEYECANLIYIZ, BÜYÜYECEĞİZ

Törenin açılışında konuşan Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, ” Biz de çok heyecanlıyız. Markanın distribütörlüğünü 2016 senesinde aldık. Türkiye’de ful servis hizmeti vererek büyüyeceğiz. Trafikte motosiklet çok önemli, can kurtarıcı. Genç nüfusla da motosiklet kullanımının çok artacağına inanıyoruz. sürücüler kaidelerne dikkat etsin,bütün aksesuarları giysinler ve şuurlu olsunlar bir sorun olmaz” dedi.

ÜMİT KARAARSLAN: KOMPLE HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Etkinlikte düzenlenen karışımın sonrasında açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise, “Motoplex Türkiye’de ilk, her sene satış ve satış sonrası aktivitelerimizi geliştiriyoruz.

Burası Piaggio’nun bütün ürünlerinin, hizmetlerinin gösterildiği ve deneyim edinildiği bir mekan. yalnızca motosikletler değil aksesuarlar da var, topyekün bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. İnsanların buluşacağı yer oluşturmayı hedefliyoruz. Bahçemizde eğitim alanı da mevcut, orada sürücülerne cesaretli sürüş teknikleri eğitimi de vereceğiz. Motorlu alet kullanımını, cesaretli sürüşle beraber artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi de Motoplex’in Türkiye’deki ilk noktasının açılışı ile alakalı olarak “Yaklaşık olarak 25 senedir Türkiye’de etkinlik gösteriyor olmaktan büyük sevinç duyuyoruz.

Türkiye motosiklet pazarı, hem konumu hem de nüfus yapısı gereği halen gelişime oldukça açık. Geçtiğimiz yıl, bundan önceki seneye oranla satışları yüzde 20 oranında artıran Trend Motosiklet’i ise kutluyoruz. Avrupa’nın birçok noktasında yer alan Motoplex konseptinin Türkiye’deki ilk şubesi Motoplex İstanbul, motosiklet kültürünü ve eşsiz İtalyan biçimini yakından tanıma fırsatını yakalayabileceğiniz yepyeni bir hayat konsepti” ifadelerini kullandı.