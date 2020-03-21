Hayalimde Türkiye’ yi, her ilin en bilinmeyen tarihi ve doğal güzelliklerini köfte-ekmek satarak ve blog yazarak, bol resimli bir şekilde karavanla gezmek var.

Kahverengi ve sarı tabela atlamadan, kimsenin gitmediği yerlere ulaşarak. Daha doğrusu köpeğim kara ve bir de kız arkadaşım ile birlikte. Elimde o kadar çok rota birikti ki. Kıymayı gittiğim yerlerdeki kasaptan fiş karşılığı günlük alırım. Böylece et taze mi, nerden diye kimsenin aklında soru işareti kalmaz. İyi de köfte yaparım. Bol maydonozlu, ince doğranmış soğanlı, kimyonu kıvamında, sarımsaksız ve az tuzlu. Büyük ayran ve üç çeyrek ekmeğin içine, kızartılmış biber, domates, kekik, nane, pul biberde de koyarım. Karavanın üzerine taşınabilir ışıltılı bir pano da ilave ettik mi. İşlem tamam olur. Günde tanesi 15 adet satsam 225 lira eder. Ayda 6750 tl. 3000 lirası masraf olsa. 3750 lira yeterde artar bana. Yol kenarı müsait bir yerde, iki tane masa üzerine tezgah açarım. Piknik tüpü üzerinde de kızartma işlerini hallederim. Karavan da koku da olmaz. İsteyene tavuk pirzola da veririz. Çay bedava tabiki. Kışın güney bölgesi, yazın diğer tüm bölgeler. Her günde 10 km yürüyüş. Mesela, Ege bölgesi yürüyüş parkurlarından biri Edremit’ten başlıyor. Bafa, Sığacık, Muğla diye bitiyor. Ara ara parkura sağdık kalarak gezilir. Hatta iki adet de bisiklet veya bir arazi motosikleti. 10 yıl yarı profesyonel dağcılık ve trekking sporları yaptım. Kaya tırmanışı dahil. Özledim de dağları, doğayı, hayvanları. Köylere gidip, oradakilerle sohbet etmek de süper oluyor.

En güzeli o evini, gönlünü açan Anadolu insanı ile kaynaşmak.

Gelelim teknik, yaşamsal ve diğer maliyet, trafik, ruhsat gibi konulara. Öncelikle, Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre motorlukaravan, en az aşağıdaki ekipmanları kapsayan, yatacak yeri olan özel maksatlı M sınıfı SA kodlu motorlu araçtır. Alkovanlı Motokaravan ise sürücü kabini üstünde yatak olarak kullanılan bölüme verilen isimdir. Genellikle orijinal yapısı ve sürücü kabini olduğu gibi muhafaza edilir. Karavan ve alkovan alanları özel malzemelerden imal edilerek şaseye sabitlenir. Şekilde görüldüğü üzere.

Koltuklar ve masa!

Koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı

Yemek pişirme imkanları

Depolama Saklama imkanları

İşte karavan ruhsatı alabilmek için yukarıdaki özelliklere sahip olacak şekilde bir proje çizilmesi ve ardından karavanın iç dizaynının projeye uygun olarak yapılması gerekiyor. Sonra TSE aracın projeye uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. TSE’nin onayıyla uygunluk belgesi alındıktan sonra muayene yapılıyor. En nihayetinde ruhsat işlemleri için evraklarla birlikte başvuruluyor ve ruhsat alınıyor. Tüm bunların maliyeti de 2500 lira civarı.

Bunlardan başka, karavanda yaşam kolaydır.

Biraz deneyimim de var. Özellikle son yıllarda üst tarafa 3 adet güneş enerji paneli monte ediyorlar. Özel bir kablolama sistemi ve konvektör ile arabanın aküsüne hiç bulaşmadan, her türlü elektrikli cihazı kullanabilir hale geliyorsunuz. Maliyeti de 3500 lira civarı. Yaşam aküsü ve LPG sistemleri de var. Dışarıdan elektrik bağlantısı da yapabiliyor. Çoğu karavanda banyo yapma imkanınız da mevcuttur. 30 ila 100 lt’lik su tanklarına sahip olduğunuzdan tek günde 4 kişi banyo yapıp, bulaşık yıkayabilir. Tuvalette ise pis su tankına dolan atıkları ufak jet motoruna benzer bir aletle dışarı atabilme olanağınız bulunur. Bu boşaltım adımları aracın alt ve yan kısmında gerçekleşir ve boş otoyol yahut tarla kenarlarına, kirletmeyecek şekilde park ettiğiniz bir anda düğme üzerinden yapılabilir. Hijyen açısından 4 günde bir yenilemenizde fayda vardır. Yine de doğayı kirletmemek adına tuvalet için yol boyu tesisleri kullanmak bence en iyisi.

Gelelim diğer teknik konulara…

3,5 ton altındaki motokaravanları B sınıfı ehliyet ile kullanabilirsiniz. Yalnız 5 yaşından büyük araçları motokaravana çevirmeniz gerekiyor aksi halde yüzde 84 ÖTV ödüyorsunuz. En uygunu da uzun şase İVECO lar. 2015 modeli 55 bin civarı. Projeye göre içini konforlu ve gayet lüks bir şekilde yaptırmak da 10.000 euro civarı tutar. Çok abartmadan ve içini geniş ferah tutacak şekilde bir proje çizdirin derim. Deneyimli firmalardan teklif alın, yapılacak her şeyi, 3D’ li çizimler ile isteyin. Malzeme, teslim, ödemeler konusunda sözleşme hazırlayın ve imzalatmadan işe başlamayın. Sonraki tüm ucuz bahanelerden sizi kesin koruyacak en iyi önlemdir. Bu arada, 2015 model lüks döşenmiş konforlu bir motokaravanı satın almaya kalkarsanız, en az 175 bin civarı ödeme yapmanız gerekir.

Son olarak bu kadar bilgiden sonra karavan yaptırırsanız. En azından bir geziye de beni götürün. Aşçılık, koruma, rehberlik ve şoförlük konusunda 10 numarayımdır. Yok sen gelme derseniz, en azından içini, dışını çekin, tatil fotoları gönderin ve teşekkür edin. Ben ona da razı olurum.