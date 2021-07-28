Moto kuryeler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü (2)

SİPARİŞİ GÖTÜRME KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosikletli 2 kurye arasında çıkan kavgada Tayfur Kürşat Cantez’in (24) bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cantez’in, sipariş götürme sırası nedeniyle ve sipariş götürülen adreslerde gereksiz zaman geçirildiği gerekçesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan kurye Ekrem Balaban’ın, polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf edip, “Bana vurunca dayanamadım, bir anda kendimi kaybettim” dediği öğrenildi. Balaban’ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)

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