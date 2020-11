“Morina balığı yağı Covid-19 ile savaşmaya yardımcı olabilir”

Bilim insanları Norveç’in Pandemi dönemini diğer ülkelere göre rahat geçirmesinin sebebinin, Norveçlilerin düzenli Morina Balık Yağı tüketimi olabileceğini düşünüyor.



Norveç yaklaşık 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınından en az etkilenen ülkelerin başında geliyor. ECDC rakamlarına göre Pandemi süresince 1 milyonluk nüfus başına düşen vaka sayısı 5 bin 11, ölüm sayısı ise 54 olan Norveç, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer alıyor.



‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR’

Norveç’in Covid-19’la mücadele sürecinde gösterdiği bu başarı, bilim insanlarının da ilgisini çekmiş durumda. Norveçlilerin günlük beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim insanları, virüse karşı direnç mekanizması oluşturabilecek besinler üzerine Norveç tarihinin en büyük klinik çalışmalarından birini hayata geçiriyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi tarafından 70 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmadan gelen ilk bulgular, Norveç’te kullanımı çok yaygın olan Morina Balık Yağının içerisindeki Omega 3, A ve D vitaminlerinin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği için Covid-19 virüsüne karşı vücuda direnç sağlıyor olabileceğini gösteriyor.

ÇALIŞMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Araştırmanın başındaki Oslo Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arne Soraas yaptığı açıklamada, araştırmadan gelen ilk bulguların düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid-19’a yakalanma riskinin daha az olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Soraas, ‘Bunun sebebi başlı başına Morina Balık Yağı kullanımı mı, yoksa balık yağı kullanan kişilerin sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olması da bu sonuçta etkili mi?’ Bu soruya net bir cevap verebilmek için klinik çalışmanın tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. 70 bin katılımcıyla çift-kör, randomize, plasebo kontrollü yapılan araştırmanın basın toplantısında konuşan Norveç Sağlık Bakanlığı Direktör Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad, bu çalışmanın Covid-19’la savaşan tüm dünya toplumları için çok önemli sonuçlar ortaya koyacağını ve Covid-19’la mücadele sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.



MORİNA BALIK YAĞI NEDİR?

Morina Balık Yağı, dünyada Cod Liver Oil olarak da bilinen, doğal ekosistemi Kuzey Atlantik Denizi olan Morina Balıklarının karaciğerinden elde edilen bir balık yağı çeşididir. İçerisindeki Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA ile doğal A ve D vitaminlerinin, hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırması sebebiyle yüzyıllardır Norveç halkı tarafından düzenli olarak tüketildiği bilinmektedir. Öyle ki Norveç Devleti’nin 1932 yılında çocukların sağlıklı gelişimi için okullarda verilmek üzere resmi olarak duyurduğu Oslo Kahvaltısı; süt, ekmek, meyve ve Morina Balık Yağından oluşmaktaydı. İkinci dünya savaşı yıllarında Norveç halkına karne ile dağıtılan Morina Balık Yağı, 1930 yılından bu yana Norveç Beslenme Konseyi tarafından önerilen tek gıda takviyesi olarak biliniyor. Günümüzdeyse Norveçliler için her gün balık yağı kullanımı adeta bir yaşam biçimi halini almıştır.

*Rakamlar ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) verilerinden alınmıştır.