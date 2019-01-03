Boyner Grup bünyesinde bulunan Morhipo.com, 2018’de cirosunu yüzde 40 oranında artırdığını açıkladı. E-ticaret sitesi 2019 hedeflerini, modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımak, dijital dönüşüm ve AR-GE çalışmalarına odaklanmak şeklinde sıraladı.

Morhipo.com’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Morhipo.com’un, 2018 senesinde sipariş sayısında yüzde 22, üye sayısında ise yüzde 26 artış gerçekleşti. 8,5 milyon kullanıcı sayısına ulaşan firmanın cirosu ise yüzde 40 arttı. 2019’da modadaki uzmanlığını yurtdışına taşımayı planlayan e-ticaret sitesi, hem yeni sezonda trendi ve modayı çabuk almak isteyen hem de modayı bütçesine göre izlemek isteyen müşterilerine sağlamış olduğu alışveriş tecrübeni daha da iyileştirmek için dijital dönüşüme ve AR-GE’ye baskı verecek.”

Site trafiğinin yüzde 80’inin mobilden gerçekleştiğini vurgulayan Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, 44 kişiden oluşan AR-GE ekiplerinin dijital dönüşüm ve mobil geliştirmeler konusunda projeler ürettiğini, müşterilerinden aldıkları geribildirimlerle alışveriş tecrübeni devamlı iyileştirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki senede da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“MOBİL CİROMUZ ORTALAMA YÜZDE 640 YÜKSELDİ”

Eğlenceli ve keyifli yaklaşımlarla müşterilerini karşıladıklarını vurgulayan Kuban, “3 binden fazla markanın yüzbinlerce ürününü bir arada sunuyoruz. Ayrıca 2012 senesinden bu yana kendi özel markalarımız ile ulaşılabilir fiyatlı koleksiyonlar yaratıyoruz. Morhipo.com’da en büyük yatırım yaptığımız alan mobil. Trafiğimizin yüzde 80’i mobilden geliyor. Mobil ciromuz son iki yılda ortalama yüzde 640 yükseldi ve toplam ciro içindeki hakını yüzde 75’e çıkardı. 2019’da dijital dönüşüm ve AR-GE’yi de odak konularımız arasına alarak müşterilerimize sunduğumuz alışveriş tecrübeni üst düzeylerne taşıyacağız. Türkiye’deki başarımızı ve modadaki uzmanlığımızı dünyanın çeşitli yerlerine ulaştıracağız. 2019’un başında Morhipo.com’un ihracat operasyonlarına başlamak suretiyle hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Avrupa, MENA yeri ve Rusya’da çabucak derhal eş zamanlı olarak başlayacağız. farklı yerler için farklı iş ortaklarıyla stratejik modeller kuruyoruz” dedi.