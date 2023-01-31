- Reklam -

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay karşısında beklenen oyununu ortaya koyamadı ve geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalarak, zirve mücadelesinde çok önemli 2 puan yitirdi.

YALÇIN ERCAN

Ligin ilk yarısında İzmir’de 3-1 yendiği rakibini bu kez de mağlup ederek üst sıralardaki yerini daha da yükseltmesi beklenen Başkent ekibi, karşılaşma boyunca istenen performans ve mücadele tekniğinden uzak göründü. Dağınık ve organize olamayan bir oyun kurgusu içinde, daha önceki alışılmış çizgisinin dışındaydı.

Maçın ilk devresi her iki takımında pozisyon üretemediği, durgun ve itiş-kakış hareketleriyle geçti. Kalelerinde hemen hiçbir tehlikeli atak yaşanmadı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Keçiören kalesinde oluşan karmaşadan yararlanan Altay, Paixao’nun ayağıyla öne geçti ancak konuk ekibin sevinci fazla uzun sürmedi ve birkaç dakika sona Dembele kafa golüyle eşitliği sağladı. Keçiören son dakikalarda ataklarını hızlandırdı ama konuk ekibin kalabalık savunmasını aşamadı ve karşılaşma 1-1’lik skorla sonuçlandı.

- Reklam -



Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ” Sahaya galibiyet için çıktık. Altay’ın da puana ihtiyacı vardı, aşağıdan kurtulmak için uğraşıyorlardı. Bizim oyunumuzu etkileyen faktör onların defansif anlayışı içerisinde sahaya çıkmasıydı. 8 kişiyle sahanın içerisinde defans olarak kalmaları, kontratakla defansımızın altına atılacak topları değerlendirmek için uğraştılar. Bizim oyun düzenimiz ve konsantrasyonumuz bozuldu. Kalede de gol gördükten sonra biraz daha tempoyu yakalamaya çalıştık. Tempo olarak üst düzeye çıktığımızda da bu sefer hakem faktörü ortaya çıktı. Her gittiğimiz pozisyonda aleyhimize çok fazla faul düdüğü çaldı. Bunun arkasına sığınmıyoruz, puan puandır yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularım gayet iyi koştular, çalıştılar ellerinden geleni yaptılar. Bu maçın değeri de 1 puanmış. Bundan sonraki maçlarımıza inşallah daha sağlıklı bir şekilde çıkmak arzusundayız” diye konuştu.