Mor-beyazlılar lig sonuncusu Denizlispor’u yenerek zirve iddiasını sürdürdü KEÇİ HOROZ’UN TÜYÜNÜ DÖKTÜ

- Reklam -

YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Keçiörengücü, konuğu Denzlispor’u 2-0 yenerek üst sıralardaki iddialı konumunu korudu. Lig sonuncusu rakibi karşısında bir hayli zorlanan Keçiörengücü, hücum üstünlüğünü ele geçirse de kalabalık Denizlispor savunmasını aşma çabasında fazla etkili olamadı. Ancak ilk yarı sonlarına doğru ataklarını sıklaştırarak, rakip savunmadaki bir anlık boşluktan yararlanan golcü futbolcusu Rashad Muhammed’le 1-0 öne geçtiler.

Maç boyunca Keçiören kalesinde fazla görünmeyen ve tehlikeli boyutta atak yapamayan Denizlispor 1 puan peşinde koşarken, Başkent ekibi yakaladığı çok uygun pozisyonlardan, forvet oyuncularının beceriksiz vuruşları nedeniyle yararlanamadı. İkinci yarıda da tempo yükselmedi ama, mor-beyazlılar rakibi baskıyla ablukaya alarak gol arayışlarını sürdürdü ve Nijeryalı oyuncusu İbrahim Olawoyın’ın attığı golle maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

- Reklam -



Teknik Direktör Taner Taşkın, oyuncularıyla bu sezon çok başarılı işlere imza attıklarını ve gayet iyi gittiklerini belirterek, her maç olduğu gibi bu maçın da zor geçtiğini söyledi. Taşkın,”Geçen hafta Göztepe karşısında iyi oynayarak bir mağlubiyet almıştık. Gerçekten bu lig zor bir lig, kolay bir lig değil. Bir çok takım haftalık performanslar sergiliyor. Ama biz genelde şu ana kadar istikrarlı bir çizgi üzerinde mücadele gösterdik” dedi.

Oyuncu grubunun istek ve coşkusunun üstü seviyede olduğunu vurgulayan Taşkın “Bu çocuklarla beraber bu sene güzel işlere imza atıyoruz. Şu anda ligde 24 puanla ve averajla 3. sırada bulunuyoruz. Bizim adımıza gayet iyi gidiyor. Kalan maçlarda da puanlar toplayabilirsek üst sıralarda kendimize güzel bir seviye bulacağız. Pozisyon zenginliği olan bir maçtı. Attığımızdan belki de iki, üç kat fazla gol kaçırdık ama rakibe de ciddi anlamda pozisyon vermedik. Değerli bir galibiyet aldık ama tabii ki önümüzdeki hafta sahamızda adeta final niteliği taşıyan önemli Samsunspor maçına tüm gayretimizle hazırlanmak zorundayız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Denizlispor’a da kalan haftalarda kurtuluş yolunda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.