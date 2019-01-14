Moody’s Investor Service, yüksek getirili yatırım aracı ihraçcısı Çinli yatırımcıları zor bir yılın beklediği uyarısı yaptı ve ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin gelecek 12 aylık dönemde nasıl gelişeceği konusunda endişeli olduklarına dikkat çekti.

Moody’s Başkan Yardımcısı ve kıdemli Analist Nino Siu, ABD ve Çin arasındaki ilişkinin çekişmeli süreceğini düşündüklerini söyledi ve ekledi:

“Bu 2019 yılı küresel kredilendirme koşullarını gölgeyebilecek bir duruma işaret ediyor. Bu durum yatırımcı hassasiyetini, özellikle yüksek getirili tahvil iştahını etkileyecektir. Çekişmeli ticaret görüşmeleri, yüksek getirili işlemler yapan ve varlıklarını yeniden finanse etmek isteyen Çinli yatırımcılar için zorlu bir ortam yaratacaktır, ancak yatırım değerendirme kuruluşları finansman sorunlarını gidermek için finansal esnekliğe ve farklı fonlama kanallarına sahip olmalı.”

Moody’s Genel Müdür Yardımcısı İvan Chung, “Çinli yetkililerin, yeniden finansman sağlamaya ve yatırımcı hassasiyetini destekleyecek önemler alacağını öngörüyoruz” dedi.

Çin’de, 2018’in ikinci yarısından bu yana rahatlatıcı politikaların uygulamaya alınmasıyla iç piyasalarda yüksek getirili devlet tahvillerine ilgi devam etti.