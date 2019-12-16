MONTRÖ sözleşmesine göre Türk boğazlarından geçen her geminin ton başına 0,17 gram altın karşılığı ücret ödemek zorunda olduğunu biliyor musunuz?



Boğazlardan geçen gemilerden ücret, vergi ya da harç alınmayacağı iddiası yanlış bilgidir!



1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde imzalanan Montrö Sözleşmesi’ne göre, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek gemilerden Türkiye sıhhi kontrol, fener ve tahliye hizmetleri için her bir ton yük için bedel alıyor. Boş geçen gemi dahi tonajına göre ücret ödemek zorunda kalıyor.



1936’da imzalanan Montrö Anlaşmasına göre Türkiye boğazlardan geçen her bir gemiden ton başına net 0,17 gram altın alma hakkına sahip.



Günümüzde 1 gram altın yaklaşık 225 lira. Dolar kuru ise 5.82 lira.



Bu durumda 1 gram altın 38,6 dolar oluyor.



Şimdi 2018 yılında boğazlarımızdan geçen gemilerin tonajlarına bakalım.



Boğazlardan 2018 yılında yaklaşık toplam 85.102 gemi ve 1,3 milyar ton yük geçti.



15 bin tonluk bir geminin boğazlarımızdan geçiş ücreti için yaklaşık 110 bin Amerikan doları ödemesi gerekiyor.



Montrö Anlaşmasına göre bir tonun geçiş bedeli 0,17 gram 24 ayar altın olduğuna göre 1,3 milyar ton yükün geçiş ücreti olarak Türkiye’nin 2018 yılında toplam 221 ton altın tahsil etmesi gerekiyor.



Ancak maalesef 1983’den bu yana iktidarda olan hükümetler dolar ve altın kurlarının sürekli artmasına rağmen boğazlardan geçiş ücretini 35 yıldır güncellemediler.



Türkiye 1983’te 1 gram altının değerini 2,78 dolara sabitlenmesiyle 2018 yılında boğazlardan sadece 611 milyon dolar geçiş ücreti alabildi.



Eğer AKP hükümeti 2018 yılında bu altın/ dolar paritesini güncelleseydi alacağı geçiş ücreti olarak 8,5 milyar dolar tahsil edecekti.



2018 yılında 1983 yılı dolar / altın paritesine göre gemilerden geçiş ücreti olarak Türkiye sadece 611 milyon dolar tahsil ettiğine göre 2018 yılı kaybı 7,9 milyar dolar oldu.



1983’yılından beri transit geçen her gemiden alması gereken, hangi para birimi ve ne kadar ödeneceği Montrö sözleşmesi ile belli ve anamızın ak sütü gibi helal iken Türkiye tam 36 yıldır hak ettiği geçiş ücretini tam olarak alamıyor.



Kanal İstanbul’u yapacağız, para kazanacağız diyen cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümet üyelerine soruyorum:



Türkiye’nin boğaz geçişlerinden Montrö anlaşmasına göre belirlenen geçiş ücretini tam ve eksiksiz olarak neden almıyorsunuz?



Montrö anlaşmasından doğan hukuki hakkımızı alamıyorsanız da hayaliniz olan İstanbul kanalını yapabilirseniz kimden, nasıl ücret alacaksınız?



Ayrıca 17 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti dönemindeki kaybı da hesaplayalım.



Yılda 7,9 milyar dolardan 17 yılda Türkiye’nin toplam kaybı ise yaklaşık 134 milyar dolardır.



Montrö’ye en çok itiraz eden ve değiştirilmesini isteyen ve bu amaçla lobi yapan da Amerika’dır.



Çünkü Amerikan donanmasının dünyada hâkim olamadığı tek deniz Karadeniz’dir!



Yoksa İstanbul’a kanal yapılması Amerikan dayatması mıdır?

