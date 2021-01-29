Molotoflu saldırıda suçüstü yakalandı

68 kuşağı devrimci gençliği olarak Ankara sokaklarında ki her protesto olayımızda Frukoların arkasına saklanmış ülkücüler “Komünistler Moskova’ya” diye yırtınırlardı. Tabii ki onların alayından daha vatanperver olduğumuz için böyle bir kaçışla meydanı onlara bırakacak değildik ama… dolduruşlarına uyup veya Nazım Hikmet gibi köşeye sıkışarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne kaçanımız olsa sistem patlayınca nasıl Drazın düdüğü gibi açıkta kalırdı düşünsenize….