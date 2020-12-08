Molla Kābız Olayı’ndan Ders Çıkarmak

Molla Kābız, Kanunî zamanında İran taraflarından Doğu Anadolu’ya gelmiş daha sonra İstanbul’da sesini duyurmaya başlamıştır.Ama bu ses, çevreyi rahatsız eden çatlak bir sestir. Molla Kābız, Hz. İsa ile Hz. Muhammed’i kıyaslamakta ve kendince Hz. İsa’nın daha üstün niteliklere sahip olduğunu savunmaktadır.



Bu tür sapkın konuşmalara dayanamayan İstanbul bilginleri Molla Kābız’ı çal-yaka devlet makamlarına teslim ederler.

3 Kasım 1527 tarihinde en yüksek yargı organı olan Divan-ı Hümayun’da yargılama yapılır. Yargılamayı Rumeli Kazaskeri Fenarizâde Muhyiddin Çelebi ile Anadolu Kazaskeri Kadirî Çelebi yaparlar. Molla Kābız’a söz verilir ve o iddialarını bir takım âyet ve hadislere dayandırarak kanıtlama çabası içine girer. Buna karşılık kadıasker efendiler Kābız’ın iddialarına yeterli cevabı vermekten aciz kalırlar. Acizliklerini öfke ile örtmeye çalışarak Kābız’ı tehdit ederler.



Divan’da bulunan Sadrazam Makbul İbrahim Paşa, kadıaskerlere kızarak “öfke ile bağırıp çağırmanın acizlik olduğunu, yapılması gerekenin yasal delillerle meseleyi çözmek” olduğunu bildirmiştir. Molla Kābız o gün hakkında hüküm verilmeyerek tekrar hapse konulmuştur.

Bu yargılamayı Padişah Kanunî Sultan Süleyman da Divan-ı hümayun’a açılan kafes arkasından dinlemekte imiş. İbrahim Paşa’yı ve diğer vezirleri çağırarak onlara duyduğu rahatsızlığı iletmiş:

Dinsiz bir mülhid, divanımıza gelerek Hazret-i Peygamber efendimizin yüce şanına noksanlık verecek hezeyanlara cür’et kılar ve bâtıl zannınca deliller nakl eder. Böyle iken susturulmadan çıkar gider. Bu ne haldir? deyince İbrahim Paşa cevap verir:

Nice edelim, kazaskerlerimiz şer’î meselelerde âlim olup hüküm icrâ etmeye kâdir değiller ki zikri geçen müfsidi sustursunlar.

Bunun üzerine mahkeme heyeti değiştirilir. Normal olarak Divan-ı hümayuna şeyhülislâm katılmadığı halde Şeyhülislâm Kemalpaşazâde Ahmet Efendi ve İstanbul Kadısı Molla Sadettin heyete dahil edilir.

Ertesi gün duruşmaya yeni baştan başlanılır. Molla Kābız, iddialarını yine ortaya koyar. Kemalpaşazâde, Molla Kābız’ın her iddiasını âyet ve hadislerle çürütür. Cevap vermekten aciz bir duruma düşürür. Sonunda Kābız, kendi idam fetvasını kendisi vermek zorunda kalır.



İstanbul kadısı son olarak Kābız’a, hatadan dönmesi ve tevbe etmesi için teklifte bulunur. Ancak Kābız, inadında ısrar eder. Hüküm icra edilir (Solakzâde Tarihi, Hazırlayan Vahid Çabuk, 2, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1989, s.157-160; İlyas Üzüm, “Molla Kābız”, DİA, 30 (2005), s.254- 255).

Din adamlarının ters düştükleri rakiplerini çoğu zaman zındıklıkla, rafizîlikle, kâfirlikle suçladıklarını ve etkisiz kılmaya çalıştıklarını bilmekteyiz. Burada ele aldığımız Molla Kābız olayı yaklaşık 500 yıl önce yaşanmıştır. Ama yeteri kadar yasal delil olmadan öfke ile idam kararı verilmesini Sadrazam da Padişah da kabul etmemiş ve yargılama yeniden yapılmıştır.

Son günlerde yaşadığımız Mustafa Öztürk olayında, bu ilahiyat profesörünün “vahiy geliş şekli” konusunda ileri sürmüş olduğu bazı fikirler toplumda rahatsızlık yaratmıştır. Ancak “öfkede akıl olmadığını” düşünen birçok ilahiyatçı da bunu “sosyal linç girişimi” olarak değerlendirmiş ve aşırı cezalandırma isteklerine karşı çıkmıştır.



İlâhiyat bilginleri arasında tartışılması gereken bazı dinî iddiaların sosyal medyada halk karşısında tartışılması fitneye sebep olur. Yanlış bir davranıştır. Ancak tartışmaların yasaklanması ise bilimsel ilerlemeye bir darbe olur. Üniversitelerimizin akademik seviyesini düşürür. Hele bir kişinin savunduğu bir fikirden dolayı üniversiteden atılması diye bir şeyin telaffuz edilmesi bile ürkütücüdür.

Gerek dinî konularda, gerekse tarihî konularda zaman zaman “olugelene” ters fikirler ortaya atılabilir. Bu tür iddialar karşısında öfke ile hareket etmek, küfür ve hakaretler savurmak yerine doğru olan o iddiayı delilleri ile çürütmektir. Akıl ve mantık bunu gerektirir.